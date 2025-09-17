Yaşam

İzmit'te korkutan orman yangını! Ekiplerin alevlerle canhıraş müdahalesi sürüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken alevlerle canhıraş müdahale ise sürüyor. Öte yandan bölgeden yükselen dumanlar ilçenin birçok yerinden görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
KOCAELİ İZMİT'TE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Akpınar-Merkez Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

