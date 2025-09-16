Trump’tan Hamas’a "canlı kalkan" uyarısı! "Buna izin vermeyin..."

Giriş Tarihi: 16.09.2025 04:09

ABD Başkanı Donald Trump , Hamas'ın rehileri canlı kalkan olarak İsrail saldırına karşı kullanacağı iddiasında bulunarak çağrıda bulundu. Trump'ın Hamas'a "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" dediği aktarıldı.

(fotoğraf - İHA)



ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısında bulundu. Hamas'ın rehineleri İsrail'in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia eden Trump, "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur" dedi. Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü" olacağını söyleyen Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" ifadelerini kullandı.