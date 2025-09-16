Pendik’teki işyeri saldırısında yeni gelişme! Rakip firma tetikçi tutup saldırttı!

Giriş Tarihi: 16.09.2025 05:28

İstanbu'da bir iş yerine yapılan Molotof kokteyli ve ardından silahlı saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilişkisi bulunan 5 şüpheli yakalanmıştı. Dava süreci devam ederken olaya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

ÖNCE MOLOTOF SONRA SİLAHLI SALDIRI

Olaya ilişkin ayrıntıları Adliye önünden aktaran A Haber Muhabiri Erşan Karaca:

18 Nisan 2025'te gece saatlerinde bir iş yerine önce Molotof kokteyli ile sonra da silahla saldırı gerçekleştirildi. Olaya ilişkin ilk etapta güvenlik kamerası görüntüleri vardı. Saldırı sonrası yakalanarak ifadesi alınan 5 şahısın ardından ifadelerin içerisinde olan bir kamera kaydına göre gece saatlerin 2 kişinin ilk olarak Pendik'te yaşayan Kübra Y. isimli iş yerinin önüne geliyor ve bu iş yerinin önünde 2 kişi olmak üzere Molotof kokteyli ile kundaklama saldırısı gerçekleştiriliyor. Sonrasında bir de ikinci görüntülerinde ise araç içinden yapılan kayıtlar elde edilmişti. Bu kayıtın içinde de bazı şahıslar araç içinden kurşunlama girimi olduğunu ve bu görüntüler kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden alınan ifadeler doğrultusunda çarpıcı bilgiler elde edildi.