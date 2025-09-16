Samsun'da kereste fabrikasında korkutan yangın! Vali Tavlı: Alevler kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 16.09.2025 23:58

Yangının yanda ve arkada bulunan mobilya fabrikalarına sıçrama ihtimaline karşılık ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, Orman İşletme Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tüm ekiplerini seferber ederken, polise ait TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yangının kontrol altına alındığı açıkladı (DHA)

VALİ TAVLI: "YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Yangının kontrol altına alındığını belirten Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Kereste fabrikasında yangın vardı. Kontrol altına alındı. Herkese geçmiş olsun. Herhangi bir yaralı ve ölü söz konusu değil. Tüm ekipleri yangını söndürmek için iyi bir çalışma yaptı ve kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi, AFAD, ilçe belediyeleri, havalimanı ekipleri, orman işletme ve TOMA ekipleri koordineli bir şekilde çalışma yürüttüler. Şu anda yangın kontrol altına alındı" dedi.

Yangın bölgesinden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan şunları kaydetti:

"Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde akşam saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan ilk incelemede, büyük bir kereste fabrikasının birçok noktasında alevlerin yükseldiği görüldü.

Yangın, şehrin birçok noktasından görülmesiyle büyüklüğünü ortaya koydu. İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimler, TOMA araçları ve arozözlerden oluşan geniş bir ekip, yangına canhıraş müdahale etti. Ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan yangın bölgesinden son gelişmeleri aktardı (Ekran görüntüsü)

YANGIN ÜÇ KOLDAN KONTROL ALTINA ALINDI

En büyük endişe, yangının organize sanayi bölgesinde çıkması ve hemen yanındaki yağ fabrikası ile kimyasal ürünlerin bulunması nedeniyle yangının daha da büyüme riskiydi. Güvenlik güçleri bölgedeki önlemleri artırırken, yangın üç koldan kontrol altına alındı. Yangının hızlı yayılmasının sebebi ise kereste fabrikasının alevlerin hızla yayılmasına olanak sağlaması olarak açıklandı.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıcak. Olası çökmelerden kaynaklanabilecek yaralanmaların önüne geçmek amacıyla bölgeye vatandaşların girişi yasaklandı.

Öte yandan sevindirici haber, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmaması oldu."