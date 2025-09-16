Rize'de çay fabrikasında yangın! Üretim tamamen durdu: Maddi hasar oluştu

Rize’nin Ardeşen ilçesinde henüz bilimeyen bir nedenle ÇAYKUR'a ait Ardeşen Çay Fabrikası’nda gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın toz odasında başladığı belirlenen yangın sonrasında üretim tamamen dururken olay yerine çok sayıda ifaiye ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 05:48

Paylaş



ABONE OL

Saat 01.15 sıralarında çıkan yangına Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri müdahale ederken, çay tozunun içten içe yanması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle ilerledi.

Fabrikanın iç bölümlerinde ince toz yangınının ilerlemesi nedeniyle Yavuz Selim Mahallesi, Deniz Mahallesi ve Atatürk Caddesi çevresinde yoğun duman oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN