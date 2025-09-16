İzmir'de traktör şarampole devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
İzmir’in Ödemiş ilçesinde mısır slajı taşıyan traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Hasan Çakır (33) yaşamını yitirdi. Sol ön tekeri kopan traktörün altında kalan Çakır’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yeniköy Mahallesi Aktaşlı mevkisinde mısır slajı taşıyan Hasan Çakır'ın (33) kullandığı 35 ZHE 27 plakalı traktörün sol ön tekeri koptu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakır'ın traktörü şarampole devrildi.
Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çakır'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.