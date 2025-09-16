Balıkesir'de kaybolan yaşlı adamın cesedi sahile vurdu

Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay sahilinde kaybolan 74 yaşındaki İsmail Hezer’in cansız bedeni sabaha karşı bulundu. Sahil Güvenlik ve belediye ekiplerinin gece boyunca yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Hezer’in bedeni Avcılar kırsalındaki sahile vurmuş halde bulundu.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:47

Paylaş



ABONE OL

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay sahilinde kaybolan 74 yaşındaki İsmail Hezer'in cansız bedeni, sabaha karşı yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından gece boyunca karadan, denizden ve havadan sürdürülen arama çalışmaları sonucunda İsmail Hezer'in cansız bedeni, Avcılar kırsal mahallesi sahili kıyısına vurmuş halde bulundu.



Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN