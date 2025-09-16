Bakan Işıkhan: 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 51'i yerli olmak üzere 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:26

Paylaş



ABONE OL

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 5 adet kan ürünü, 3 adet KOAH ilacı, 4 adet diyabet ilacı, 4 adet alerji aşısı, 4 adet antibiyotik, 1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.