AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası! 1 Ekim 2025-13 Mart 2026 arasını kapsıyor

Türk Hava Yolları'nın iştirakı olan AJet, 1 Ekim 2025-13 Mart 2026 dönemini kapsayan yurt içi uçuşlarda iki ve üzeri yolcuya indirim kampanyası düzenledi. İndirimlerin salıdan perşembeye olan uçuşlarda olacağı bildirildi.

16.09.2025 12:55

AJet, yurt içi uçuşlarda ikinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya yüzde 35 indirim kampanyası başlattı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli bilet kampanyası, 1 Ekim 2025-13 Mart 2026 döneminde salı, çarşamba, perşembe yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak.



İndirimli biletler, bugün saat 12.00'den 18 Eylül saat 23.59'a kadar sadece "ajet.com" ve AJet'in mobil uygulamasında alınabilecek.



Kampanya kapsamında ayrıca, koltuk seçimleri yüzde 50 indirimli olacak.

