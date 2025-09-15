Zirai dondan etkilenen üreticilere 220 çiftçiye 22.5 milyon lira destek

Kırklareli'nin de aralarında bulunduğu 65 ilde, 2025 yılında yaşanan zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören 220 çiftçiye 22.5 milyon lira destek ödenecek.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 16:13

2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe giren karala 65 ilde 16 üreticilere destek sağlanacak. Kararda yer alan 65 ilin içinde Kırklareli'nde yer aldı. Kararda 220 çiftçiye 22. 5 milyon lira destek ödenecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yayınlanan kararda Kırklareli'nin de yer aldığını belirterek, "Bu yıl bahar aylarında ülkemizin büyük bir çoğunluğunda zirai don zararıyla karşılaştık. Tabi iklim değişikliği ile birlikte son yıllarda biz don olsun, kuraklık olsun ya da sel olsun doğal afetlerle çok daha fazla karşılaşmaya başladık. İlkbahar gelişinde meyve bahçelerimizde özellikle zarar gördü. Ülke genelinde 65 ilde meyve bahçelerinde önemli bir zarar söz konusu olmuştu. Tabi ki tarım sigortası üreticilerimiz dona karşı tarım sigortası yaptırmışlarsa TARSİM tarafından zararları karşılanıyor. Ancak ülkemizde büyük bir alanı etkilediğinden ve sigorta yaptırmayan üreticilerimiz olduğu için bu yıl bir karar alındı. Üreticilerimizin yapmış olduğu masrafları zararları oranında ödenebilmesi için bir çalışma yapıldı bakanlığımızca. Bu kapsamda da karar resmi gazetede yayınlandı. Bizim ilimizde de yaklaşık 8 bin dekar alan dondan zarar görmüştü çoğunluğu bağ ve ceviz alanları olmak üzere meyve bahçelerinde burada 220 üreticimiz zarar gördü, üreticilerimize de bu kapsamda biz 22. 5 milyon lira bir ödeme yapacağız" dedi.

Üreticilerin TARSİM sigortası yaptırmış olsalardı sadece masrafları değil üretmiş oldukları ürünlerin zararının tamamını TARSİM'den alabileceklerini anlatan Karaca, "Biz üreticilerimize özellikle tarım sigortalarını yaptırmalarını istiyoruz üreticilerimizden ve yaptırırken de sadece yerel kapsamda değil bölgeyi ilgilendiren don, kuraklık gibi konularında sigortaya yaptırmaları gerekiyor. İlimiz için biliyorsunuz ayçiçeğinde önemli bir üretim alanına sahibiz ayçiçeğinde. Bu kapsamda bakanlığımız ayçiçeğinde de geçen yıl kuraklık sigortasında kapsam dahiline aldı. Ayçiçeğinde kuraklık sigortası yaptıran üreticilerimiz bu yıl kuraklıkta vardı bölgemizde hiçbir zarara uğramadan üretmiş oldukları ürünleri karşılığını tam olarak alabilecekler" diye konuştu.