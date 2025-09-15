Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobil transite çarptı

Diyarbakır’da otomobilin transite arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. . Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

15.09.2025 15:23

Kaza Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, transite arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

