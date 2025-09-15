Yozgat'ta makilik alanda çıkan yangın 15 dönüm alanda etkili oldu

Edinilen bilgiye göre yangın Yozgat Merkez'e bağlı Lök Köyünde sınırları içerisindeki makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm arazinin yandığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.