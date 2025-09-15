Mersin'de tatil sitesinde korkutan yangın

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir tatil sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, 10 katlı binanın 9. katındaki daireden dumanların çıktığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.