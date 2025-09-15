Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatleri seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda şans eseri yara almazken mermiler E.Y.'nin otomobili ile birlikte çevredeki otomobiller ve iş yerlerine isabet etti.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 05:30

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Viranşehir Caddesi üzerinde 64 AAB 795 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.Y. başka bir otomobilden inen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda E.Y. şans eseri yara almazken mermiler E.Y.'nin otomobili ile birlikte çevredeki otomobiller ve iş yerlerine isabet etti. Saldırganlar kaçarken olay yerine giden polis ekipleri, zanlıları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

