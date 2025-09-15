Sakarya'da feci kaza: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobil sürücüsü yolda ilerleyen bisikletli sürücüye çarptı. Kazada sürücü olay yerinden kaçarken bisikletli Mustafa Muhammed hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 02:07

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 22.00 sıralarında Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 54 AAS 885 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halinde olan Mustafa Muhammed'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Muhammed, park halindeki bir aracın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası 54 AAS 885 plakalı otomobilin sürücüsü, aracını cadde üzerindeki şehirlerarası otobüs terminalinin servis bölümüne park ederek kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN