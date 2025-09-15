Polis çatı katındaki çuvallarda 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis, çatı katındaki çuvallarda 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 11:44

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.E.B. (21) isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, çatı katında çuvalların içerisine gizlenmiş halde 15 bin 908 adet sentetik ecza ele geçirdi. M.E.B., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.