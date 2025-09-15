İstanbul’da tek teker üstünde yolculuk yapan 4 motosikletli kamerada: 93 bin 525 bin TL ceza

İstanbul’da tek teker üstünde tehlikeli yolculuk yapan 4 motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 93 bin 525 bin TL idari para cezası uygulanırken, şahısların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 18:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan tek teker üstünde yolculuk yapan motosiklet sürücülerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 14 Ağustos, 11,12 ve 13 Eylül tarihleri arasında Eyüpsultan ile Kartal'da trafik akışının yoğun olduğu caddeler üzerinde motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler yaptığı tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahısların, plaka bilgilerinden kimlikleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen J.M. (27), M.Y.K. (21), M.A. (17), M.C.Ö. (33) isimli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şahıslara yönelik Karayolları Trafik Kanunun, "sürücü belgesiz araç kullanmak, "akrobatik hareketler yaparak araç kullanmak", "saygısızca araç kullanmak", "kask kullanmamak", "abartı egzoz", "muayenesiz araç kullanmak", "ehliyeti yanında bulundurmamak", "ardı ardına şerit değiştirmek, makas" ve "yakın takip" maddelerinden toplam 93 bin 525 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, M.A. isimli şahsın sürücü belgesi süresiz olarak iptal edildi. Yakalanan J.M., MYK, M.C.Ö isimli şahıslar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.