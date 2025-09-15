Muş'ta İlköğretim Haftası etkinlikleri çoşkuyla kutlandı

Muş'ta "İlköğretim Haftası" dolayısıyla 2071 Melikşah İlkokulu'nda program düzenlendi.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "İlköğretim Haftası" dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. 2071 Melikşah İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, İlköğretim Haftası münasebetiyle 2071 Melikşah İlkokulu'nda öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Muş genelinde 104 binden fazla öğrenciyle eğitim ve öğretime başladığını söyleyen Vali Çakır, "Öğrenci sayısı itibariyle son derece büyük bir iliz. 104 bin geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz, yavrularımız, çocuklarımız var. Tabi devlet olarak millet olarak bizim en büyük sermayemiz, sahip olduğumuz bu yavrularımız. Bunlara ne kadar güçlü, ne kadar çağın gereklerine uygun, ne kadar devletine, milletine, ülkesine, bayrağına bağlı, ailesine ve çevresine faydalı bir birey olarak yetiştirirsek, geleceğimizde o kadar güçlü bir şekilde teminat altında olacaktır. Okullarımızı gezerken her fırsatta ifade ediyorum. Muş olarak çocuklarımızı okutmaktan başka bir şansımız yok. Elbette ki uçsuz bucaksız ovamız, verimli arazimiz, sahip olduğumuz diğer kaynaklarımızla elbette ki hayatımız bir şekilde idame edebilir. Biz geleceğimizin teminatı gençlerimizi, yavrularımızı okutmaya, eğitmeye mecburuz. Çünkü bir tarafta hızla değişen bir dünya ve teknoloji, bir tarafta yerinde sayan bir ülke asla olamaz. Kesinlikle geleceğimizin yavruları, çok daha iyi şartlarda yetişmeli ve geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmalıdırlar. Onlar ne kadar kendilerini geliştirirse geleceğimiz de o kadar emin ellerde olmuş olur. Muş olarak eğitimde her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseğe çıkartıyoruz. Bunun meyvelerinde hep beraber görüyoruz. İlimizin hem eğitimde hem sporda hem değişik branşlarda öğrencilerimizin göstermiş olduğu başarılarla hep beraber gurur duyuyoruz" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ülkeye, Muş'a ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Muş Milli Eğitim Müdürü Abdukadir Altay ise "Eğitim, Gazi Mustafa Kemal'in 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözüyle gösterdiği hedefle, çağın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenen ve gelişen dinamik bir süreçtir. Türkiye Yüzyılında güçlü yarınlar için emin adımlarla ilerliyoruz. Bakanımız Yusuf Tekin'in de dediği gibi 'Gayemiz ve gayretimiz köklerinden beslenen, kendi özünden güç alan ama aynı zamanda dünyaya yön veren, cesaretli, vatansever, idraki gelişmiş, şahsiyet sahibi kimlikler yetiştirmek ve medeniyet anlayışını inşa etmektir.' Bizlerde bakanlığımız öncülüğünde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken gösterdiğiniz sabır, özveri ve gayret bizler için en büyük güçtür. Yeni eğitim yılında da omuz omuza çalışacağınıza olan inancımla sizlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardın ardından öğrenciler, haftanın önemine ilişkin şiirler okudu. Halk oyunları ekibi ve öğrencilerin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Daha sonra Vali Çakır, sınıfta öğrencilerle bir araya gelerek, eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.