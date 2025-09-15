Gümüşhane’de park halindeki LPG’li otomobil alev alev yandı

Gümüşhane’de park halindeki LPG’li otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kaldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 16:54

Paylaş



ABONE OL

Yangın öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olgun Y.'ye ait olduğu öğrenilen 29 AF 838 plakalı Tofaş marka otomobil Terminal Caddesi üzerinde park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan araca vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.