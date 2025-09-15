Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan intihar girişiminde bulundu iddiası! Sağlık durumu nasıl?

"Geniş Aile" dizisindeki ‘Cevahir’ rolüyle tanınan Ufuk Özkan’ın Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu, hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:25

Paylaş



ABONE OL

Geçmiş dönemin popüler dizilerinden 'Geniş Aile'deki 'Cevahir' rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemdeydi.

Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Özkan'ın durumunun iyi olduğu da belirtildi.

"GELİRİM DÜŞTÜ"

İki yıl önce siroz hastalığına yakalanan ve tedavi gören oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek isyan etmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN