Erzurum'da feci kaza! Araç nehre düştü: Sürücü son anda kurtarıldı

Erzurum'da virajlı yolda seyir halinde ilerleyen bir hafif ticari araç, kontrolden çıkmasının ardından park halindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücü aracıyla Karasu Nehri'ne uçarken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 04:44

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki fen işleri şantiyesi yakınlarında meydana geldi. Yunus Köseoğlu (34) yönetimindeki hafif ticari araç, virajlı yolda kontrolden çıkıp park halindeki otomobile çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, ardından Karasu Nehri'ne uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Köseoğlu, aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Yunus Köseoğlu, basın mensuplarının "Niye ağlıyorsunuz?" sorusuna "Babamla kim uğraşacak" cevabını verdi. Köseoğlu, bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sürücü, tedbir amacıyla ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN