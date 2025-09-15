Çorum’da arazi yangını ormanlık alana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan arazi yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 18:28

Olay, Alaca ilçesi Büyükhırka köyünde başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Büyükhırka, Haydarköy ve Evci köylerinin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan söndürme çalışmaları devam ederken, köylüler de traktörleri de ekiplere destek veriyor.