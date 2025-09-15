Çanakkale'de korkunç kaza: Denize düşen arkadaşını kurtarmak isterken can verdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kayalıklarda balık tutan İsmail Günbay, dengesini kaybedip denize düşen arkadaşını kurtarmak için suya atladı. Yaşanan olayda Sebahattin Ağrıbağ gözden kaybolması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Ağrıbağ'ın cansız bedenine ulaşılırken cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 02:22

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 21.15 sıralarında Gelibolu ilçesi Fener Altı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Gülbay ile arkadaşı Sebahattin Ağrıbağ, balık tutmak için Fener Altı mevkisinde bulunan kayalıklara gitti. İki arkadaş burada balık tutarken, henüz belirlenemeyen nedenle Sebahattin Ağrıbağ dengesini kaybetti. Arkadaşının düştüğünü gören İsmail Gülbay, yaptığı hamle ile kurtarmak isterken o da denize düştü. İki kişinin denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ağrıbağ'ını kıyıya çıkartırken Gülbay'a ulaşılamadı. Denizde arama çalışmaları sürerken kıyıya yakın yerde Gülbay'ın bedeni görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülbay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağrıbağ, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gülbay'ın cenazesi de yapılan inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN