Bolu'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı

Bolu'da D-100 kara yolunda bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 16:42

Kaza, D-100 kara yolunda Gölyüzü Mahallesi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden G.T. idaresindeki 67 AAB 284 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.İ. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan N.İ., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı N.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.