Akran şiddeti iddiası: 9. sınıf öğrencisinin ayağı kırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Final Okulları'nda Y.E.A. isimli 9. sınıf öğrencisi, teneffüs saatinde iki arkadaşının akran zorbalığına uğradığını iddia etti. 2 öğrenci tarafından başına poşet geçirildiğini iddia eden Y.E.A. bu sırada ayağının kırıldığını ve mağdur olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 18:27

Olay, okulların açıldığı 2. gün Duruşehir mevkisinde bulunan Final Okulları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Y. E. A. (14) teneffüs saatinde iki arkadaşının şiddetine maruz kaldı. Y.E.A.'nın başına poşet geçirildi ve direnmesi sırasında ayağı kırıldı. Hemen hastaneye kaldırılan öğrenciye ameliyat yapılarak ayağına 17 dikiş atıldı ve ayrıca ayağına platin takılarak 1 ay rapor verildi. Y.E.A. ve ailesi olay sonrasında hem okuldan hem de olayda adı geçen şahıslardan şikayetçi oldu.

Birkaç sefer başına poşet geçirilmesine direndiğini ancak sonrasında ayağının kırıldığına dikkat çeken Y.E.A., "Teneffüste sınıfta 2 kişi kafama 3 kez poşet geçirmeye çalıştılar. Birkaç poşeti yırttım. Sonrasında kitap dağıtımı yapılan poşetleri aldılar. Ellerim ve kafamı arkadan tutup kafama geçirmeye çalıştılar. O sırada bir tek ayağım boştaydı kendimi savunmak için geriye tekme atmaya çalıştım. Bu sırada ayağımı da sıkıştırdılar ve o sırada düştüm. Düşünce ayağımın kırıldığını anladım. Hocalarımıza seslendim. Ayağımın kırılmasına neden olan çocuklardan biri ayağımın kırılmadığını söyleyerek kaldırıp sallamaya başladı. Sonrasında hocalar geldiğinde de sınıftan yok oldular. O günden beri de kendilerini görmedim. Ayağımda 17 dikiş var. Diz ve bilek arasında 2 kırık var. Ayrıca platin taktılar. 1 ay sonra alçım, 2 sene sonra da platinler çıkacak. Derslerime daha rahat bir şekilde erişmek için uzaktan bağlantı istedim ama çevrimiçi eğitim veremeyeceklerini söylediler. İsteğim bu akran zorbalığını yapanların suçlu bulunması. Çünkü onlara bir şey olmadı, okulda ders alıyorlar. Ben ise bu şekilde mağdur kaldım" dedi.

Akran şiddetine maruz kaldığını iddia ettiği oğlunun başına gelenlerin başkasının çocuğunun başına gelmemesi için seslerini duyurduklarını dile getiren ev hanımı anne Merve A. "Yetkili mercilere olaya karışanlar hakkında şikayetlerimizi bulunduk. İstediğimiz, oğlumun başına gelenin başkasının başına gelmesini istemiyorum. Çok mağdur olduk. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Tüm sorumlular hakkında adli süreci başlattık. Olay, sınıfın içerisinde teneffüste oluyor. Sınıfın içerisinde kamera yok. Sınıftakiler de farklı ifadeler vermişler. Biz mağdur olduk ve buna sebep olanlar hala eğitime devam ediyor. Benim çocuğum ise aylarca eğitimden uzak kalacak. Doktor 1 ay rapor verdi. Sonrasında da bir aparatla yürüyecek. Ayağındaki platin 2 sene kalacak. Normale dönmesi zaman alacak. Platin çıkarken de bir operasyon geçirecek. Bunların hepsi bir süreç. Çocuğum daha 14 yaşında. Daha iyi eğitim görmesi için özel bir kuruma gittik ve başımıza bu olay geldi. Sahipsiz kaldık. Diğer oğlum da aynı okuldan mezun oldu. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Okul yönetimi adına iddiaları cevaplayan okul kurucusu Doğan Kaya, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek disiplin yönetmeliği gereği olaya karışan 2 öğrenciye 1'er gün uzaklaştırma verildiğini söyledi. Kaya ayrıca konu hakkında bir de tekzip yayımladıklarını ve orada olayı anlattıklarını vurguladı. Kaya'nın ifade ettiği tekzipte şu ifadeler yer aldı: "Özel İlkadım Final Fen ve Anadolu Lisemizde 9 Eylül Salı günü okulumuzun 9. sınıfına bu yıl kaydolan üç öğrenci arasındaki şakalaşma sonucunda maalesef bir öğrencimizin ayağı kırılmıştır. Öğrencimiz okul öğretmen ve idarecilerimizin gözetiminde hastaneye kaldırılmış, oradaki tedavi sürecinin başından sonuna kadar öğrencimize ve ailemize destek olunmuştur. Şakalaşmayla dahi olsa böyle bir olaya karışan diğer iki öğrencimize Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde gerekli işlemler yapılmıştır. 1 gün okuldan uzaklaştırılmışlardır. Ancak görüyoruz ki şakalaşma sonucu yaşanan bu üzücü olay sosyal medya ve yazılı basında gerçek dışı bir şekilde paylaşılmaktadır. Olay anına şahit olan diğer öğrencilerimizin, nöbetçi öğretmenimizin ve bu üç öğrencimizin polis tutanaklarındaki ifadelerinde açık bir şekilde yer almaktadır ki okulumuzda asla bir zorbalık, saldırı gibi bir olay olmamıştır. Bu durumu gerçek dışı beyanlarla paylaşan ve yayanlarla ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır. 45 yıldır olduğu gibi eğitim öğretimi önceleyen çizgimizde ülkemizin çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğiz."