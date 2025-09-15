Yaşam

10 yaşındaki çocuk marketteki tuvalet kağıtlarını ateşe verdi: O anlar kamerada

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 10 yaşındaki M.R.K., markette bulunan tuvalet kağıtlarını ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken çocuk polis tarafından yakalandı. Ailesine de işlem yapılan M.R.K’nin daha önce de otluk alan yangınına karıştığı öğrenildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çocuğun market içinde peçeteleri yakma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ MARKETİ KUNDAKLAYAN ÇOCUK KAMERADA

BİR ANDA TUVALET KAĞITLARINI ATEŞE VERDİ

Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markete giren M.R.K. (10), marketin etiketini kopartarak yakıp kağıt havlu ve peçetelerin bulunduğu bölüme attı. Bunu fark eden market çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

10 yaşındaki çocuk tuvalet kağıtlarını ateşe verdi (İHA)10 yaşındaki çocuk tuvalet kağıtlarını ateşe verdi (İHA)

DAHA ÖNCE DE OTLUK ALANI YAKMIŞ

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı. Küçük çocuk, daha sonra yurda teslim edilirken aile hakkında da işlem yapıldı. M.R.K'nin daha önce Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki otluk alan yangınıyla ilgili hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

