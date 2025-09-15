10 yaşındaki çocuk marketteki tuvalet kağıtlarını ateşe verdi: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 15.09.2025 09:44

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çocuğun market içinde peçeteleri yakma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

BİR ANDA TUVALET KAĞITLARINI ATEŞE VERDİ

Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markete giren M.R.K. (10), marketin etiketini kopartarak yakıp kağıt havlu ve peçetelerin bulunduğu bölüme attı. Bunu fark eden market çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.