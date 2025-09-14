Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Muğla açıklarında durdurulan Polonya bayraklı tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 11 kişi yakalandı. Şahıslardan 8'inin FETÖ/PDY şüphelisi, 3'ünün ise gemi mürettebatı olduğu belirlendi. Şahıslardan 10'u tutuklanırken, 1'i serbest kaldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında durdurulan Polonya bayraklı teknede yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan 3'ü tekne mürettebatı, 8'i FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere 11 kişi yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Datça Palamutbükü Koyu açıklarında, FETÖ/PDY üyelerinin kaçış hazırlığında olduğu bilgisi üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile 11 Eylül'de operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında, gümrük kaçağı 9 elektronik sigara, 90 paket elektronik sigara tütünü, 24 şişe bandrolsüz alkol, 4 gram skunk, 3 kenevir yağlı krem, 1 kenevir yağlı dudak kremi, 100 gram kenevirli kurabiye, 40 adet kenevir çayı, 2 kenevirli lolipop ve 3 tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Ekiplerin durdurduğu Polonya bayraklı teknedeki 3'ü mürettebat, 8'i örgüt şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı.

Tekne kaptanı ve çalışanları 'Göçmen kaçakçılığı', teknedeki 8 şüpheli ise 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

