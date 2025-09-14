Temizlik personeli bulduğu poşet dolusu parayı polise verdi

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde temizlik görevlisi Engin Ayyıldız, otoparkta bulduğu poşet dolusu parayı Hastane Müdür Yardımcısı Ahmet Zafer Perilioğlu’na bildirip polis merkezine teslim etti.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde bir temizlik personeli, otopark kısmında çalıştığı sırada bulduğu poşet dolusu parayı polise teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Engin Ayyıldız, otopark kısmında çalıştığı sırada yerde bir poşet gördü. Poşetin dolu olduğunu fark eden Ayyıldız, içerisinde baktığında para olduğunu gördü. Örnek bir davranış sergileyen Ayyıldız, durumu Hastane Müdür Yardımcısı Ahmet Zafer Perilioğlu'na bildirdi. Tutanak altına alınan para, sahibinin ulaşabilmesi için polis merkezine teslim edildi.

