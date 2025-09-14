Marmaraereğlisi’ndeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Marmaraereğlisi’ndeki tüm plajlarda bugün denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı kaydedildi.

