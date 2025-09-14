Tekirdağ'da gece yarısı yangın paniği: Otomobilin arkası cayır cayır yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatleri bir otomobilin arka bölümünden dumanın yükselmesiyle yangın çıktı. Alevlerin çıkış nedeni henüz bilinmezken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 04:15

Gece saatlerin Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde bir otomobilin arka bölümünden dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.



Araç sahibi, olayla ilgili şikayetçi olmadığını ifade etti.

