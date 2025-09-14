Denizin ortasında rahatsızlandı! Vatandaşa tıbbi tahliye

Muğla'da Fethiye açıklarında bulunan bir gezi teknesindeki vatandaş rahatsızlık geçirdi. Rahatsızlık geçiren vatandaş için tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 09:47

Paylaş



ABONE OL

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş için tıbbi tahliye gerçekleştirildi. Fethiyle açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan çocuğu bota alarak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN