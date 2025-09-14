Samsun’da bulaşık makinesine gizlenen 53 bin hap ortaya çıktı

Samsun’da narkotik dedektör köpeği bulaşık makinesine gizlenen 53 bin hap ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 15:27

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi tarafından yapılan çalışmalarda, nakliyeci olarak faaliyet gösteren C.A. (43) isimli şahsın ev nakliye aracı tespit edilerek polis tarafından adım adım takip edildi.

Takip edilen araç Havza ilçesinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Tony, ev nakliye aracının kasasına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri eşyaları tek tek kontrol etti. Ev nakliye aracına yüklenen bulaşık makinesi açıldığında, daha önce örneğine rastlanmamış bir yöntemle içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Yapılan aramada 53 bin 760 adet sentetik ecza hap ile yaklaşık 100 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi elde edilebilen 1 kilogram Fubinaca (sentetik kannabinoid hammaddesi) ele geçirildi. Operasyonda yakalanan C.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.