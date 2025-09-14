Viral Galeri Viral Liste Teknofest İstanbul ne zaman, hangi tarihte? 2025 Teknofest nerede olacak, nasıl gidilir?

Türkiye'nin milli teknoloji festivali Teknofest İstanbul, bu yıl da genç mucitleri ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın düzenlediği etkinlik, roket yarışmalarından model uydu projelerine kadar 50'den fazla kategoride yarışma ve 45 milyon TL ödül sunuyor. Beş gün sürecek festivalde hava gösterileri ve girişimcilik stantları ziyaretçileri geleceğin teknolojileriyle buluşturacak. Peki Teknofest İstanbul 2025 ne zaman ve nerede yapılacak, nasıl gidilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 15:29
Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali Teknofest, 2025 yılında da İstanbul'da teknoloji ve inovasyon tutkunlarını buluşturacak. Havacılık, uzay, yapay zeka ve engelsiz yaşam teknolojileri gibi alanlarda genç mucitlerin projelerini sergileyeceği festival, katılımcılara toplam 65 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteği sunacak. İşte Teknofest İstanbul 2025 hakkında merak edilenler.

TEKNOFEST İSTANBUL 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Teknofest İstanbul, 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen festival, 54 ana kategori ve 127 alt kategoride gençlerin teknoloji projelerini değerlendirecek. Roket yarışmalarından insansız hava araçlarına, yapay zekadan blokzincir projelerine kadar geniş bir yelpazede yarışmaların yer alacağı etkinlik, milyonlarca ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim sunacak.

TEKNOFEST İSTANBUL 2025 NEREDE DÜZENLENECEK?

Festivalin bu yılki adresi İstanbul'un sembolik noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı. Teknofest alanı, hem geniş kapasitesi hem de ulaşım kolaylığıyla ziyaretçiler için ideal bir konum sunuyor. Katılımcılar, havacılık ve uzay temalı etkinliklerin yanı sıra teknoloji sergileri, girişimcilik stantları ve atölye çalışmalarıyla beş gün boyunca festival atmosferini yaşayacak. Güncel program detayları ve kayıt bilgileri için www.teknofest.org adresi takip edilebilir.

TEKNOFEST İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?

Metro ve Marmaray ile ulaşım

M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile doğrudan festival alanına ulaşmak mümkün. Seferler festival süresince yoğunlaştırılıyor.

Marmaray kullanacaklar, Yeşilyurt İstasyonu'nda inip İETT ring otobüsleri ile festival alanına geçiş yapabilir.

Metrobüs ve tren alternatifi

Söğütlüçeşme – Avcılar Metrobüs hattı üzerinden Ataköy-Şirinevler durağında inip metroya geçiş yapılabilir.

Marmaray üzerinden Pendik veya Halkalı duraklarından aktarma ile de etkinlik alanına ulaşmak mümkün.

Özel araçla ulaşım

TEM ve E-5 otoyolları üzerinden Yeşilyurt Mahallesi yönlendirmeleri takip edilebilir.

Otopark kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı veya havalimanı katlı otoparkları tercih edilebilir.

