Teknofest İstanbul ne zaman, hangi tarihte? 2025 Teknofest nerede olacak, nasıl gidilir?
Türkiye'nin milli teknoloji festivali Teknofest İstanbul, bu yıl da genç mucitleri ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın düzenlediği etkinlik, roket yarışmalarından model uydu projelerine kadar 50'den fazla kategoride yarışma ve 45 milyon TL ödül sunuyor. Beş gün sürecek festivalde hava gösterileri ve girişimcilik stantları ziyaretçileri geleceğin teknolojileriyle buluşturacak. Peki Teknofest İstanbul 2025 ne zaman ve nerede yapılacak, nasıl gidilir?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 15:29