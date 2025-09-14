Mardin’de silahlı kavga! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 14.09.2025 20:24

Fotoğraf (İHA)

İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavga dönüştü. Kavgada S.S. (33), B.D. (66), A.D. (21) ve O.D. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların silahla ateş ettiği ve çevrede panik yaşandığı görüldü.