Mardin’de silahlı kavga! O anlar kamerada

Mardin’de bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Olay, Kızıltepe'ye bağlı Sürekli Mahallesi yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavga dönüştü. Kavgada S.S. (33), B.D. (66), A.D. (21) ve O.D. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların silahla ateş ettiği ve çevrede panik yaşandığı görüldü.

