Kütahya'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Batuhan Dayı, kontrolden çıkan motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 14:42

Paylaş



ABONE OL

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Gediz-Uşak karayolunun 2. kilometresinde Batuhan Dayı yönetimindeki 43 AFJ 042 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak sürüklendi ve bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Batuhan Dayı'nın cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN