Yaşam

Kuşadası’nda 55 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Kuşadası’nda 55 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 ayrı dosyadan aranan S.A., Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Davutlar'da gerçekleştirilen başarılı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

55 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN DOLANDIRICI YAKALANDI

Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A., cezaevine gönderildi. Kuşadası'nda huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla görev yapan Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları, vatandaşların da takdirini topladı.