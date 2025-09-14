Konserde gençleri darp eden özel güvenlik için karar çıktı! Tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen bir konserde ücretli düzenlenen Blok3 konserini damdan izlemeye çalışan gençlere özel güvenliğin sert midahalesi sonrası olay hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 19:34

Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen konserde, gençlere şiddet uygulayan özel güvenlik görevlisi tutuklandı.



12 Eylül akşamı Mezitli Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatroda meydana gelen olayda, ücretli düzenlenen Blok3 konserini damdan izlemeye çalışan gençlere, özel güvenlik görevlileri sert müdahale etmiş, müdahale sırasında gençlerden biri çatıdan aşağı atılırken, bir diğeri ise darp edilmişti.



GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından güvenlikçilerin tavrı büyük tepki çekti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri ihbar kabul ederek olaya ilişkin soruşturma başlattı.



KASTEN YARALAMA



Soruşturma kapsamında şüpheli güvenlik görevlisi M.B.A., mağdurlar C.B.A. ve S.E.K.'yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

