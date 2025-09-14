Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu! Yer: Avcılar

Giriş Tarihi: 14.09.2025 09:49

Avcılar'da viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için aracından inen kadına, koştuğu sırada emniyet şeridinde ilerleyen otomobil çarptı. Kazanın ardından yola savrulan kadına ilk müdahaleyi yanından bulunan kişi yaptı; ardından da otomobilden inen sürücüyü darbetti. Kedi ise tellerden atlayarak uzaklaştı. Kaza ve kavga anları araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilkent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için durdu. Araçtan inerek kediyi kurtarmak için koşan kadına, emniyet şeridinden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaşadığı şokun etkisiyle bir süre sonra yerden kalktı.