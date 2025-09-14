KYK yurtlarında kahvaltı ve akşam yemeği ücretli mi? 2025-2026 KYK aylık ücretleri ve yemek desteği var mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt yemeklerinin uygun fiyatlı ve dengeli olmasına önem verdiklerini vurguluyor:

"Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için lokanta ve kantin hizmetleri sunulmaktadır. Yemek fiyatları piyasa ortalamasının en az %35 altında olup, mutfak, depo ve kullanılan malzemelerin kalite ve hijyen koşulları yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Öğrenciler yemekleri çoktan seçmeli olarak alabilirler."