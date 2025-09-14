Viral Galeri Viral Liste KYK yurtlarında kahvaltı ve akşam yemeği ücretli mi? 2025-2026 KYK aylık ücretleri ve yemek desteği var mı?

KYK yurtlarında yeni döneme hazırlanan öğrenciler, yurt yaşamına dair merak ettikleri detayları araştırıyor. Üniversitelerde sunulan indirimli yemek imkanlarına benzer şekilde, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında da öğrenciler kahvaltı ve öğle yemeği desteğinden faydalanabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı dün KYK yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yedek adayların yerleştirme süreci ise önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 09:47
KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler, yeni eğitim döneminde yurt yaşantısına dair detayları merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınacak öğrenciler için yemek desteği sağlanıyor. Öğrenciler, günlük belirli bir bütçe kapsamında yurt yemeklerinden faydalanabilirken, farklı yemekleri tercih edenler ekstra ücret ödeyebiliyor.

KYK Yurtlarında Kahvaltı ve Akşam Yemeği

KYK yurtlarında öğrenciler hem sabah kahvaltısı hem de akşam yemeği imkanına sahip. Haftalık yemek listeleri yurt yönetimi tarafından öğrencilerle paylaşılıyor. Böylece öğrenciler, yemeğin içeriğini önceden görebiliyor ve planlama yapabiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt yemeklerinin uygun fiyatlı ve dengeli olmasına önem verdiklerini vurguluyor:

"Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için lokanta ve kantin hizmetleri sunulmaktadır. Yemek fiyatları piyasa ortalamasının en az %35 altında olup, mutfak, depo ve kullanılan malzemelerin kalite ve hijyen koşulları yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Öğrenciler yemekleri çoktan seçmeli olarak alabilirler."

ÖĞRENCİLERE VERİLEN BESLENME YARDIMI

KYK yurtlarında kesin kayıtlı öğrenciler için günlük beslenme yardımı sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini kapsıyor. Bakanlığın belirlemesine göre:

Sabah kahvaltısı: 65 TL

Akşam yemeği: 135 TL

