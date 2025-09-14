KYK yurtlarında kahvaltı ve akşam yemeği ücretli mi? 2025-2026 KYK aylık ücretleri ve yemek desteği var mı?
KYK yurtlarında yeni döneme hazırlanan öğrenciler, yurt yaşamına dair merak ettikleri detayları araştırıyor. Üniversitelerde sunulan indirimli yemek imkanlarına benzer şekilde, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında da öğrenciler kahvaltı ve öğle yemeği desteğinden faydalanabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı dün KYK yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yedek adayların yerleştirme süreci ise önümüzdeki günlerde tamamlanacak.
Giriş Tarihi: 14.09.2025 09:47