Kahramanmaraş'ta hikaye yarışmasında edebiyatın kalemlerine ödül

Edebiyatın başkenti olarak adlandırılan Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Ülke Geneli Geleneksel İkinci Hikaye Yarışması'nda dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi.

Medeniyetin en zarif ifadelerinden biri olan edebiyatı yaşatma ve yeni kalemleri keşfetme amacıyla düzenlenen "Mester MADO Ülke Geneli İkinci Hikaye Yazma Yarışması" sonuçlandı. Yarışma hakkında MESTER adına bilgi veren Ali Avgın, "Medeniyetimizin en zarif ifadesi olan edebiyatı yaşatma ve yeni kalemleri keşfetme yolunda attığımız adımlardan birinin meyvelerini toplamak üzere buradayız. Anası sponsorumuz MADO'nun değerli destekleriyle bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Mester MADO Ülke Geneli İkinci Hikaye Yazma Yarışması'nı başarıyla tamamlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından bizlere ulaşan 275 eser, Türk edebiyatının geleceğine olan sarsılmaz inancımızı bir kat daha tazeledik" dedi.



Yarışmanın jüri üyelerinden Ramazan Avcı ise, "Hikaye yazma yarışmaları yalnızca bir yarışma değil, edebiyatın genç kalemleri açtığı pencerelerdir. Bu pencereden bakan her yazar adayı, kendi dünyasını, hayallerini ve düşüncelerini özgün bir biçimde dile getirme fırsatı bulur. Yarışmalar, yazarlık yolunda ilk adımlarını atanlara cesaret verir" ifadelerini kullandı.



MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur da, "Biz de MADO olarak bu sanata ve edebiyata destek olmaktan gurur duyuyoruz. Şehrimiz dondurmanın başkentidir. Hem Türkiye'de hem de dünyada şehrimizin adını duyurmak vaktimiz vardır. Bunu da en iyi şekilde anlatabilmek için lezzet elçiliği yapıyoruz ve yanı sıra kültürel faaliyetlerle kentimizin adını duyurmaya çalışıyoruz. En çok bizi mutlu eden konulardan biri de bu yarışmadır. Yarışmada ödül alan tüm yarışmacı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Eser sahiplerine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MADO sarayında düzenlenen ödül töreni gecesinde konuşmaların ardından hikaye yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.