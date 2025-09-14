Karaman'da rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi

Karaman'da düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 18:35

Merkeze bağlı Alaçatı köyünde bulunan Canhasan Höyükleri, bu kez kültürel mirasın gölgesinde düzenlenen uçurtma şenliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe kimi kendi yaptığı, kimi ise hazır uçurtmalarla katıldı.

Çok sayıda çocuk aileleriyle birlikte alanda kazı merkezinin yanındaki boş arazide yer alırken, gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslendi. Şenlik boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de onların heyecanına ortak oldu. Etkinliğe ailesiyle birlikte gelen Coşkun Kuyucu, "Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Bizlerde uçurtma uçurarak çocukluğumuzu yeniden tazeledik. Biz kendi uçurtmamızı yapmıştık ama onu uçuramadık, daha sonra buradaki arkadaşların uçurtmalarından uçurduk" diye konuşurken etkinliğe katılan çocuklar çok eğlendiklerini söylediler. Eğlenceli görüntülere sahne olan etkinlik bugün sona erecek.