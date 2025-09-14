Hatay'da orman yangını paniği: Korkulan olmadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen orman yangını korkuya neden oldu. Çıkan orman yangını üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Panik anların yaşandığı yangın büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Kuzuculu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

