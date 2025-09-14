Gaziantep'te geleneksel aşırtmalı aba güreşleri heyecanı başladı

Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, toplam 505 güreşçinin kıyasıya mücadelesiyle Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğiyle başladı.

Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Şahinbey Belediyesi'nin iş birliğinde Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde başladı. Toplam 4 kategori (minikler, yıldızlar, büyükler ve başpehlivanlar) ve 27 sıkletten oluşan güreşlere 81 ilden gelen 505 güreşçi katılıyor. Güreşlerde sporcuların kıyasıya mücadelesi ise dikkat çekiyor.

Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Şampiyonası'nın Şahinbey'de düzenlendiği için mutlu olduğunu ifade etti. Türkiş, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nı Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde yapmanın keyfini ve onurunu taşıyoruz. Bu anlamda özellikle Şahinbey Belediye Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten geçen yıl olduğu gibi yıl da mükemmel bir organizasyon oluyor" ifadelerini kullandı.



Belediye olarak amaçlarının geleneksel sporları yaşatmak, gençlere imkan sunarak sporları yaygınlaştırmak olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na Geleneksel Sporlar Merkezi'nde ev sahipliği yapıyoruz. Bu ev sahipliğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız bu geleneksel sporları yaşatmak. Ben, bize bu imkanı sağladığı için Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.