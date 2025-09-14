"Ceset kokusu geliyor" ihbarı alarma geçirdi! Bakın gerçek ne çıktı

Giriş Tarihi: 14.09.2025 15:45

Adıyaman'da bir evden ceset kokusu geldiğine dair alınan ihbar ekipleri harekete geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir binanın 2.katındaki daireden kötü kokuların gelmesi üzerine durumdan şüphelenen vatandaşlar ceset kokusu ihbarında bulundu.