Bursalı sporcular Hindistan'daki 2025 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak 2025 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Bursalı 3 sporcu Türkiye adına yarışacak. Şampiyonaya hazırlanan Bursagücü Spor Kulübü sporcuları yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor.

Jawaharlal Nehru Stadyumu'nda 26 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2025 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Bursa'yı temsil edecek Bursagücü Spor Kulübü sporcuları Hamid Haydari, Muhammed Kalvandi ve Muhsin Kaedi, milli takım formasıyla mücadeleye hazırlanıyor.

Üç başarılı atlet, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek üzere yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor. Dünya Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Bursagücü Spor Kulübü Başkanı Hayrettin Özbağkıran sporcuların çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen toplantıda, Özbağkıran sporcuların yetenek ve başarılarına dikkat çekerek Muhsin Kaedi ile Muhammed Kalvandi'nin ikişer Avrupa şampiyonluğunun bulunduğunu, ayrıca Muhammed Kalvandi'nin Dünya Şampiyonluğu ve Paris Olimpiyatları'ndaki ikincilik gibi geçmişte elde ettiği önemli başarılara imza attığını belirtti.

Hindistan'daki dünya şampiyonasına üç atlet ile katılacaklarını ifade eden Özbağkıran, sporcuların 23 Eylül'den itibaren mücadeleye başlayacağını ve yüksek performansla hazırlandıklarını vurguladı. Hazırlık sürecine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ile Federasyon Başkanı Dr. Ahmet Karadağ'a teşekkürlerini ileten Özbağkıran, sporcuların Hindistan'da İstiklal Marşı'nı çaldırarak Türkiye'yi gururlandırmasını temenni etti. Ayrıca Bursagücü Spor Kulübü'nün üç milli sporcuyu dünya şampiyonasına göndermesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Milli sporcumuz Muhammed Kalvandi umut dolu açıklamalar yaparak, güzel dereceler elde etmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi ve destek veren federasyon ile kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Hamid Haydari ise yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade ederek dünya şampiyonasında iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini belirtti.