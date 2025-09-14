Balıkesir'de tur minibüsü devrildi: 13 yaralı

Giriş Tarihi: 14.09.2025 18:38

Avcılar kırsal Mahallesi'ndeki Kazdağı Milli Parkı'nda içinde13 kişi bulunan 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Ağlayan Çam mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, minibüste bulunan yaralılara müdahale etti. İlk belirlemelere göre kazada 13 kişinin yaralandığı ve ambulanslarla Edremit'te bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi.