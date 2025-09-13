Pendik'teki 4 katlı tekstil atölyesinde yangın

Pendik'te 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler binayı sararken yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Giriş Tarihi: 13.09.2025 04:54

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre yangın, Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki tekstil atölyesinde saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın 3 ve 4'üncü katlarını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN