Başkentlilerin çilesi bitmiyor! Yol çalışmaları nedeniyle oluşan trafik vatandaşları isyan ettirdi

Giriş Tarihi: 13.09.2025 17:56

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Eylül'de başlatılan Sincan Yenikent girişindeki köprülü kavşak çalışması nedeniyle Yenikent– Ankara Ayaş Yolu 'nun belirli bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Ankara 'da devam eden Yenikent köprülü kavşak yapımı ve Anadolu Bulvarı Gimat alt geçidi genişletme çalışmaları nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu başkentlilerin tepkisine neden oldu.

FOTOĞRAF (AA)

Araç geçişleri, alternatif güzergah olarak Cumhuriyet Bulvarı'na yönlendirildi. Yapım çalışmaları nedeniyle araç trafiği yavaşladı, uzun kuyruklar oluştu.

"BEN 30 SENEDİR BURADA OTURUYORUM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Bölge esnafı Mehmet Öz, çalışmadan kaynaklı oluşan trafiğin yoğunluğuna dikkati çekerek, "Günlük en az 5-6 kaza oluyor. Vatandaşa yazık. Millet birbiriyle kavga ediyor. Mahalle araları sıkıştı. Çift taraflı araba çekiliyor, ortadan araçlar geçmeye çalışıyor. Ben 30 senedir burada oturuyorum, böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

Çalışma nedeniyle Yenikent çıkışına 50 dakikada ulaşıldığını iddia eden Öz, "Vatandaş 1,5 kilometre fazla yol yapıyor. Önceden plan program olsaydı. Bu akışı önceden planlamak lazım. 'Pat' diye orayı kapat, burayı kapat, vatandaş çok eziliyor." değerlendirmesinde bulundu.