Başkentlilerin çilesi bitmiyor! Yol çalışmaları nedeniyle oluşan trafik vatandaşları isyan ettirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Eylül'de başlatılan Sincan Yenikent girişindeki köprülü kavşak çalışması nedeniyle, Yenikent–Ankara Ayaş Yolu’nun belirli bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çalışmaların yol açtığı trafik yoğunluğu, başkentlilerin tepkisine neden oldu. Günlük en az 5 kazanın meydana geldiğini belirten bölge esnafı Mehmet Öz, "Ben 30 yıldır burada yaşıyorum, böyle bir şey görmedim." diyerek duruma tepki gösterdi.
Ankara'da devam eden Yenikent köprülü kavşak yapımı ve Anadolu Bulvarı Gimat alt geçidi genişletme çalışmaları nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu başkentlilerin tepkisine neden oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Eylül'de başlatılan Sincan Yenikent girişindeki köprülü kavşak çalışması nedeniyle Yenikent–Ankara Ayaş Yolu'nun belirli bir kısmı trafiğe kapatıldı.
Araç geçişleri, alternatif güzergah olarak Cumhuriyet Bulvarı'na yönlendirildi. Yapım çalışmaları nedeniyle araç trafiği yavaşladı, uzun kuyruklar oluştu.
"BEN 30 SENEDİR BURADA OTURUYORUM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"
Bölge esnafı Mehmet Öz, çalışmadan kaynaklı oluşan trafiğin yoğunluğuna dikkati çekerek, "Günlük en az 5-6 kaza oluyor. Vatandaşa yazık. Millet birbiriyle kavga ediyor. Mahalle araları sıkıştı. Çift taraflı araba çekiliyor, ortadan araçlar geçmeye çalışıyor. Ben 30 senedir burada oturuyorum, böyle bir şey görmedim." diye konuştu.
Çalışma nedeniyle Yenikent çıkışına 50 dakikada ulaşıldığını iddia eden Öz, "Vatandaş 1,5 kilometre fazla yol yapıyor. Önceden plan program olsaydı. Bu akışı önceden planlamak lazım. 'Pat' diye orayı kapat, burayı kapat, vatandaş çok eziliyor." değerlendirmesinde bulundu.
"KOLAYCA DÜZELECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"
Bölgede taksicilik yapan Taner Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenikent'te yol ve tren yapımı çalışmalarının uzun yıllardır sürdüğünü, bu durumdan mağdur olduklarını söyledi.
İnsanların evlerine ve işlerine gitmekte zorlandığını belirten Aksoy, "İnsanlar çıkmaza girdi, labirentin içine düştü. Nasıl çıkacaklar belli değil. Bilinçsiz insanların elinde mi, yapmayı mı bilmiyorlar diyeyim, nasıl olacak bilmiyorum. Önce bu taraf tıkanıyordu, şimdi başka taraf. Değişen hiçbir şey yok. İnsanlar, sanayinin oraya kilometrelerce yol gidiyor. Mahalle araları araba dolu, tehlike saçıyor. Çoluk çocuğun ezilme tehlikesi bile var mahalle aralarında. Kolayca düzeleceğini zannetmiyorum." dedi.
GİMAT ALT GEÇİDİ
Çalışmalarına yaklaşık 2 ay önce başlanan Anadolu Bulvarı Gimat alt geçidi genişletme çalışmaları kapsamında trafik akışı yan yollara yönlendirilirken, Bağdat Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Burada da çalışmadan kaynaklı araç trafiğinin yoğunlaştığı görüldü.