12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Yalova'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.İ.B'ye yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon gerçekleşti. Düzenlenen operasyonda hükümlü yakalanırken savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.İ.B'nin Çınarcık ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla D.İ.B, yakalandı.
Hükümlü, jandarma ve savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.