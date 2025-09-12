Kırmızı ışıkta durmayan sürücülere 2 bin 167 TL ceza

Düzce’de 2025 yılında jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 507 bin araç kontrol edildi, 87 bin 952 sürücü kurallara uymadığı gerekçesiyle işlem gördü. Akçakoca Karayolu’ndaki ışıklı kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ise kişi başı 2 bin 167 TL ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 18:19

Paylaş



ABONE OL

Düzce'de trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla jandarma ve polis ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Düzce Akçakoca Karayolu Boğaziçi-Düzköy arasındaki ışıklı kavşakta yapılan denetimlerde sürücülerin kırmızı ışıkta geçtiği anlar tek tek tespit edildi. Her bir ihlal için 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, asayiş değerlendirme toplantısında 2025 yılı denetim ve asayiş verilerini paylaştı. Buna göre, jandarma ve polis ekipleri yıl boyunca toplam 507 bin aracı kontrol ederken, 87 bin 952 araç sürücüsü kural ihlali nedeniyle işlem gördü. Aslan, ayrıca asayiş olaylarında yüzde 9 oranında azalma sağlandığını bildirdi.

Denetimler, "0 can kaybı" hedefi doğrultusunda sürücüler ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla devam edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN